Pavia: ricercato per documenti falsi, arrestato in auto senza assicurazione

Milano, 20 ago. (Adnkronos) - Un 28enne di origine albanese è stato fermato dalla polizia, lungo la strada ex statale 35 dei Giovi, mentre era alla giuda di un'auto senza copertura assicurativa obbligatoria. Dai controlli è emerso a carico del giovane un mandato di arresto internazionale ai fini di estradizione nel Paese di origine ove dovrà scontare una condanna in carcere per i reati di falsificazione di documenti. Previa comunicazione alla Corte di appello di Milano, organo giudiziario con competenza territoriale, il 28enne è stto fermato e portato nella casa circondariale di Pavia.