Pavia: perseguita la ex per mesi e dà fuoco al suo magazzino, arrestato

20 agosto 2021 a

a

a

Milano 20 ago. (Adnkronos) - Perseguitava la ex fidanzata e ieri sera ha dato fuoco al suo magazzino nel Pavese. La donna da due mesi riceveva minacce dall'ex, un 31enne italiano, residente a Cilavegna.

Dal 14 agosto la situazione è precipitata: le persecuzioni si sono intensificate e l'uomo ha avuto diversi raptus di gelosia. L'ultimo, ieri sera, è finito con un incendio doloso: il 31enne è andato a casa della vittima e dopo averla minacciata, ha sfondato il portone d'ingresso del magazzino vicino alla casa e ha appiccato il fuoco, che ha distrutto tutto ciò che c'era all'interno.

La donna, resasi conto che l'ex si stava allontanando, ha allertato il 112 e i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme, ma hanno dovuto dichiarare lo stabile inagibile, a causa degli ingenti danni causati dal rogo. Sono attese per oggi le verifiche sull'edificio dei tecnici del Comune di Cilavegna.

La vittima ha poi sporto querela contro il 31enne, rintracciato dai carabinieri della Stazione di Gravellona Lomellina nella sua abitazione, L'uomo, arrestato per incendio doloso e segnalato in Procura anche per atti persecutori, è stato associato alla casa circondariale di Pavia dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.