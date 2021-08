Infortuni: precipita in stabilimento a Pieve Emanuele (Mi), lavoratore in codice rosso

20 agosto 2021 a

a

a

Milano 20 ago. (Adnkronos) - Incidente sul lavoro questa mattina a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. Un uomo di 59 anni è precipitato da un'altezza di 3 metri e mezzo all'interno dell'azienda Novelis, in via Bruno Buozzi, nella frazione di Fizzonasco.

La vittima – fa sapere una nota di Areu Lombardia – nella caduta ha riportato un trauma cranico non commotivo, un trauma toracico e un trauma alla schiena ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Rozzano, dove è stata accettata in codice giallo.

Nello stabilimento di Novelis, azienda che opera nella laminazione dell'alluminio, oltre al 118 sono intervenuti anche i carabinieri.