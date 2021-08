Covid: Rosato, 'grazie Mattarella per invito a responsabilità'

20 agosto 2021 a

Roma, 20 ago. (Adnkronos) - "La pandemia ci ha dimostrato quanto bisogno ci sia di responsabilità. Nell'azione dei governi, nei tessuti produttivi, ma anche in ciascuno di noi». Grazie al Presidente Mattarella, per l'importante messaggio che ha rivolto oggi all'apertura del 42.esimo Meeting di Rimini che ha definito luogo 'di incontro, amicizia, riflessione e cultura per i giovani in particolare'". Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato in un post su Facebook

“Tutti dobbiamo fare la nostra parte, superando ogni forma di individualismo ed egoismo, per combattere la pandemia e per scegliere il nostro destino. Perché vaccinarsi è un dovere civico, un atto di amore per sé stessi e - conclude- un gesto responsabile verso la comunità. Come ha ricordato anche oggi Mattarella questa sfida 'si vince insieme o si perde insieme'”.