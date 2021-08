Calcio: Serie B femminile, presentato il calendario, solo la prima andrà in A (2)

20 agosto 2021 a



“Tra 3 settimane – commenta la Presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani - il 12 settembre, prenderà il via la nostra Serie cadetta. Una Serie B tutta da scoprire, sicuramente equilibrata se si pensa che la scorsa stagione c'erano solo sette punti di distacco tra la terza e l'ottava posizione. Un campionato la cui mission diventa fondamentale per lo sviluppo delle giovani di talento. A tutte le calciatrici, alle tante nostre giovani promesse, il mio più grande in bocca al lupo: date il massimo continuando sempre a divertirvi, affinché la vostra grande passione possa sempre essere protagonista”.

Scorrendo il calendario, nella seconda giornata andrà in scena una classica come Sassari Torres Femminile - Brescia Calcio Femminile, due tra le squadre più titolate del calcio femminile italiano. Nella lotta promozione, occhi puntati su Ravenna e Como, reduci rispettivamente dal terzo e dal quarto posto ottenuti nel precedente torneo, e sulla voglia di rivalsa delle due squadre retrocesse dalla Serie A, Pink Bari e San Marino Academy.