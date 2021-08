Calcio: Milan tv arriva su Prime video

20 agosto 2021 a

a

a

Milano 20 ago. (Adnkronos) - Milan Tv arriva ufficialmente sul servizio streaming Amazon Prime Video Channels. Il canale tematico della squadra rossonera sarà disponibile a partire da oggi e sarà attivo 24 ore su 24 per offrire ai tifosi contenuti esclusivi, oltre ad un'ampia libreria di contenuti on demand su tutte le attività del club. Il canale sarà disponibile per tutti i clienti Amazon Prime al costo di 3.99 euro al mese.

Tra i contenuti fruibili - fa sapere il Milan in una nota - già poche ore dopo il fischio finale, le partite di campionato e Champions League, la diretta delle conferenze stampa e gli highlights, i live studio pre e post partita, oltre a interviste esclusive a calciatori e dirigenti.

Non mancheranno poi le repliche delle partite storiche del Milan e programmi di approfondimento, ma anche nuovi formati creati per la stagione 2021/22 tra cui “Controluce” con lo storico giornalista di Milan Tv Mauro Suma, “Forza Milan” con Luca Serafini, “Training with”, “She” con Giorgia Tavella, programmi di approfondimento settimanali sulla squadra femminile e la Primavera.

"L'approdo di Milan Tv su Amazon Prime Video Channels aggiunge una modalità di fruizione innovativa dei contenuti ufficiali del club, allargando il pubblico raggiungibile dalla nostra offerta e rafforzando ulteriormente il legame emotivo con la nostra fanbase", osserva Lamberto Siega, Digital, Media & The Studios director. "Questo progetto - conclude - è un ulteriore passo in avanti nel processo di digitalizzazione del club e fa parte delle numerose iniziative in essere per posizionarci sempre di più come una Entertainment company”.