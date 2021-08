BrainBox AI presenterà la sua innovativa tecnologia alla 26° Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

20 agosto 2021 a

- Unica azienda canadese, e una delle dieci a livello globale, scelta per il prestigioso programma Tech For Our Planet a margine della COP26, progettato per promuovere cambiamenti ambientali e aiutare il mondo a raggiungere i suoi obiettivi net zero

MONTREAL, 19 agosto 2021 /PRNewswire/ -- BrainBox AI, pioniere nella tecnologia predittiva e auto-adattativa per edifici commerciali, è fiera di annunciare la sua partecipazione al programma Tech For Our Planet, un'iniziativa a margine della 26° Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) che si terrà prossimamente, per potenziare la nuova tecnologia che sta accelerando il raggiungimento dell'obiettivo globale della neutralità carbonica. BrainBox AI è stata selezionata dal governo britannico per mostrare la sua tecnologia nella sezione Challenge 3 – Thinking Smart, dedicata alle soluzioni in grado di acquisire e condividere dati per prevedere e gestire meglio il consumo di energia. Nei tre mesi che precedono la COP26, che si terrà a novembre a Glasgow, BrainBox AI dimostrerà i vantaggi degli edifici interattivi a rete per raggiungere gli obiettivi net zero per la rete elettrica.

Leader di mercato nei settori cleantech e proptech per la sua tecnologia per edifici commerciali, BrainBox AI è una delle sole dieci start-up scelte per partecipare al programma, gestito dal governo britannico e da PUBLIC, un'azienda leader nel campo govtech impegnata a risolvere i problemi del settore pubblico.

"BrainBox AI è entusiasta di presentare la nostra rivoluzionaria tecnologia di intelligenza artificiale nella vetrina offerta dalla COP26 per alcune delle migliori aziende che contribuiscono a salvare il nostro pianeta per le generazioni future", afferma Sam Ramadori, Presidente di BrainBox AI. "Il recente rapporto dell'IPCC ha illustrato in termini aspri come la Terra stia attraversando cambiamenti senza precedenti. La riduzione delle emissioni di carbonio e di altri gas a effetto serra potrebbe essere la nostra unica opportunità per limitare la distruzione del nostro clima. Implementando tecnologie come BrainBox AI in uno dei maggiori consumatori di energia al mondo, gli edifici, possiamo invertire la tendenza e aiutare il settore immobiliare a fare la sua parte per fermare gli effetti del cambiamento climatico".

BrainBox AI offre intelligenza artificiale (AI) per combattere il cambiamento climatico rendendo gli edifici commerciali più intelligenti ed efficienti. Il suo prodotto di punta, attualmente installato in immobili di 17 Paesi, per una superficie totale di quasi 10.000.000 di metri quadrati, combina intelligenza artificiale e cloud computing per creare una soluzione commerciale di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC) completamente autonoma. Attraverso una comunicazione perfetta con i sistemi di gestione degli edifici (BMS, building management systems), la tecnologia ottimizza i sistemi HVAC in tempo reale, consentendo all'infrastruttura esistente di diventare predittiva e auto-adattativa, riducendo al contempo in misura significativa il consumo di energia e le emissioni.

Gli algoritmi di deep learning e di cloud computing di BrainBox AI producono un risparmio dei costi energetici totali fino al 25%, una riduzione del 20-40% dell'impronta di carbonio e un aumento del 60% del comfort degli occupanti. Gli operatori edili possono anche beneficiare di un'estensione della vita utile delle apparecchiature HVAC fino al 50%. Questo mese, BrainBox AI ha attivato la sua rete di monitoraggio globale, che fornisce assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e analisi dei sistemi HVAC ai suoi clienti in tutto il mondo. Nel 2020, BrainBox AI è stata riconosciuta da TIME come una delle 100 migliori invenzioni e da CB Insights come una delle prime 100 start-up in campo IA che hanno ridefinito l'industria nel 2021. L'azienda è anche membro del MaRS Discovery District, il più grande hub di innovazione urbana del Nord America.

Informazioni su BrainBox AI

BrainBox AI è stata creata nel 2017 con l'obiettivo di ridefinire l'automazione delle costruzioni attraverso l'intelligenza artificiale, per essere all'avanguardia di una rivoluzione verde nell'edilizia. Con sede a Montreal, un hub globale per l'intelligenza artificiale, BrainBox AI ha una forza lavoro di oltre 100 dipendenti e supporta clienti immobiliari in numerosi settori, tra cui uffici, aeroporti, hotel, strutture multi-residenziali, strutture di lungodegenza, negozi di alimentari e locali commerciali per la vendita al dettaglio.

BrainBox AI collabora con partner di ricerca quali il National Renewable Energy Laboratory (NREL) del dipartimento dell'energia degli Stati Uniti, l'Istitute for Data Valorization (IVADO) e atenei tra cui l'École de technologie supérieure (ETS) di Montreal e l'Università McGill.

