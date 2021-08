Sport: Palazzo Lombardia si accende di viola per abbattere barriere disabilità

19 agosto 2021 a

Milano, 19 ago. (Adnkronos) - Le luci del Belvedere di Palazzo Lombardia e dell'ultimo piano di Grattacielo Pirelli si accenderanno di viola questa sera, a partire dalle ore 18, per sostenere il lancio della campagna mondiale di sensibilizzazione #WeThe15 "per un mondo più inclusivo nei confronti dei disabili". L'iniziativa, a cui aderisce Regione Lombardia, è promossa in Italia dal Comitato italiano Paralimpico ed è supportata nel mondo da 20 organizzazioni internazionali, da UN Human Rights a Special Olympics.