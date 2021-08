Roma: Gasparri, 'Gualtieri preferisce stranieri ai romani'

19 agosto 2021 a

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - “Il candidato del Pd a sindaco di Roma, Gualtieri, preferisce gli stranieri ai romani. Si unisce al coro di Enrico Letta a favore dello ius soli per regalare la cittadinanza a chi, anche a Roma, non merita certamente di risiedere come cittadino a pieno titolo. Si preferiscono i clandestini agli italiani che vivono in una condizione di disagio in tante periferie, comprese ovviamente quelle della Capitale". Lo afferma Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia a Roma.

"Dobbiamo ripristinare legge e ordine, evitare la diffusione di droghe, i rave party, gli sbarchi continui -aggiunge- che poi fanno riversare anche nelle grandi aree metropolitane migliaia di clandestini. Il programma del PD e di Gualtieri è: prima gli stranieri, sempre e comunque. Noi siamo invece per difendere e migliorare le nostre città, amministrate in modo devastante da sindaci grillini o di sinistra che devono essere mandati a casa”.