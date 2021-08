Milano: De Corato (Fdi), 'solidarietà a vigili aggrediti da cani' (2)

19 agosto 2021 a

(Adnkronos) - Per l'esponente di Fratelli d'Italia "anche il comando Beccaria dell'Arma dei Carabinieri dovrebbe spiegare come mai a due passi dal parco c'è una caserma e nonostante ciò e le telecamere non sono intervenuti i militari, ma in soccorso dei vigili aggrediti sono dovuti intervenire altri agenti di polizia locale".

"Mi auguro che l'aggressore venga condannato ad una pena severa e, una volta scontata, venga espulso dall'Italia con accompagnamento coattivo alla frontiera: non deve assolutamente passare l'idea che sia lecito aggredire gli uomini o le donne in divisa impegnati ogni giorno a garantire la sicurezza dei cittadini", conclude De Corato.