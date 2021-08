Milano: assalito da gruppo di ragazzi in centro, gli rubano collana da 3.000 euro

19 agosto 2021 a

Milano 19 ago. (Adnkronos) - Rapina di gruppo ieri sera, intorno alle 21, in via Torino, nel centro di Milano. Un gruppo di ragazzi si è avvicinato a un 28enne italiano. Uno gli ha messo un braccio intorno al collo per distrarlo, mentre un altro gli ha strappato una collana dal valore di circa 3.000 euro, prima di scappare.

La vittima ha cercato di inseguire i due rapinatori, ma il gruppo di giovani si è messo in mezzo e gli ha impedito di raggiungerli.

La Volante della polizia arrivata sul posto è riuscita a bloccare solo una ragazzina, una 16enne italiana con precedenti, che è stata arrestata per rapina in concorso.