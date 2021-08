Ciclismo: Vuelta, Nielsen vince 6/a tappa e Roglic torna leader

19 agosto 2021 a

Roma, 19 ago. - (Adnkronos) - Il danese Magnus Cort Nielsen ha vinto la sesta tappa della Vuelta 2021, da Requena ad Alto de Cullera. Il corridore della EF - che faceva parte di un gruppetto in fuga insieme a Jetse Bol, Lindeman, Bou e Gibbons - ha resistito sull'ascesa finale precedendo sul traguardo Primoz Roglic (all'arrivo con lo stesso tempo). Terzo posto per Andrea Bagioli a 2" dal vincitore di giornata, quarto il russo Vlasov a 4". Roglic è anche la nuova maglia rossa, che aveva già indossato nelle prime due frazioni, sfilata al francese Elissonde. In classifica generale lo sloveno ha un vantaggio di 25" su Mas, 36" su Lopez, 41" su Valverde e Bernal. Ciccone è settimo con 58" di ritardo, Aru è decimo con un distacco di 1'17". Venerdì la settima tappa da Gandia a Balcon de Alicante di 152 chilometri.