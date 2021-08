Calcio: Serie B domani al via con Frosinone-Parma (2)

19 agosto 2021 a

(Adnkronos) - Ci saranno come sempre tanti giovani, il 37,07% sono infatti Under 23 di cui il 69,7% italiani (percentuale che sale al 72 se si considerano tutte le età), a dimostrazione del grande sforzo che la Serie B compie per il sistema, per la crescita e la formazione dei talenti che poi vanno a costruire l'ossatura delle Nazionali giovanili per poi affacciarsi sui grandi palcoscenici della Serie A e della Nazionale maggiore.

Un campionato che si ‘lega sempre più fortemente al territorio, come sostiene il presidente Mauro Balata, con i club che diventano per le proprie città punto di riferimento sociale ed economico ma anche volano di crescita e di riconoscibilità verso l'esterno'.

Un campionato, come sempre capita per la Serie B, che parte nel segno della responsabilità sociale rimanendo vicino ai territori che hanno bisogno, come quelli colpiti quest'estate dall'emergenza incendi.