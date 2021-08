Calcio: Pochettino, 'Psg sempre aperto a migliorare la rosa'

19 agosto 2021 a

Parigi, 19 ago. - (Adnkronos) - "Nel calcio non si può mai sapere. Sappiamo che c'è molto da fare e in questo periodo di mercato circolano tante voci. Il Paris Saint-Germain è sempre aperto a migliorare la propria rosa". Così il tecnico del Psg, Mauricio Pochettino, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Ligue1 contro il Brest. Sin qui i parigini sono stati i grandi protagonisti del mercato con gli arrivi di Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum e Messi.