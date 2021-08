Calcio: Percassi, 'Gomez ceduto per grave atto di indisciplina nei confronti della proprietà'

19 agosto 2021 a

a

a

Bergamo, 19 ago. - (Adnkronos) - "Mi spiace tornare a parlare della vicenda, ma la cessione di Alejandro Papu Gomez è stata voluta da Antonio Percassi, Presidente dell'Atalanta, per un grave atto di indisciplina nei confronti della Proprietà. Altro non c'è da aggiungere". Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi interviene per provare a chiudere la polemica tra l'ex capitano nerazzurro Alejandro 'Papu' Gomez e il tecnico della 'Dea' Gian Piero Gasperini sui motivi dell'addio dell'attaccante argentino.