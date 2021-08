Calcio: Donnarumma, 'il Milan ancora mi emozione ma avevamo ambizioni diverse'

19 agosto 2021 a

Roma, 19 ago. - (Adnkronos) - "Non vorrei parlare dell'ultima stagione, non avrebbe senso oggi, cambiamo discorso. Al Milan sono stato otto anni, era casa mia, lì ho vissuto momenti bellissimi. Il Milan ancora oggi mi emoziona, ho grande rispetto per le persone che vi lavorano e per i tifosi. Quando ho saputo che il direttore Gazidis stava male gli ho scritto augurandogli di tornare in fretta a Milanello, il suo luogo… Ma la vita è fatta di scelte, avevamo ambizioni diverse. Del Milan resterò per sempre tifoso". Il portiere del Psg, Gianluigi Donnarumma, spiega così il suo addio al Milan nel corso di un'intervista al 'Corriere dello Sport'.