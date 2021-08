Afghanistan: Ronzulli (Fi), 'serve forza interposizione di pace'

19 agosto 2021 a

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "In Afghanistan serve una forza di Interposizione di pace e bisogna organizzare subito un piano straordinario per farci trovare pronti davanti all'emergenza profughi che potrebbe esserci nei prossimi mesi attraverso la rotta balcanica". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, ad Agorà su Rai 3.

"Non ci può essere la stessa improvvisazione che c'è stata finora con la Nato che lascia il Paese di notte disonorando 20 anni di lavoro importante, i tanti caduti e i militari che hanno rischiato la vita per stare lì. Secondo me andare via dall'Afghanistan è un errore non è la soluzione. Onu, Nato ed Europa dovrebbero restare lì a fare le sentinelle di quei diritti fondamentali che donne, uomini e bambini hanno perso in pochi giorni. Se qualcuno prova a lasciare il Paese attaccato al carrello di un aereo vuol dire che ha capito che o prova a fuggire anche rischiando la vita o, restando, è comunque morto”.