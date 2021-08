19 agosto 2021 a

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Sosteniamo le iniziative del Governo e dell'Unione Europea. Ma scegliamo anche di lanciare una mobilitazione fatta di iniziative sul territorio per dare un nostro aiuto concreto, economico e di accoglienza per chi decide di rimanere e per chi decide di partire. #Afghanistan". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.