Afghanistan: Coltorti (M5S), 'fondamentale asilo rifugiati, avanti con voli umanitari'

19 agosto 2021 a

a

a

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - “Le scene drammatiche che si sono viste all'indomani della presa di Kabul da parte dei Talebani hanno mostrato una popolazione terrorizzata dalla prospettiva di subire le peggiori rappresaglie ai danni in particolare delle donne. Le donne, infatti, rischiano di perdere i diritti faticosamente acquisiti negli ultimi anni e a dover abbandonare ogni prospettiva di emancipazione, secondo la legge islamica della sharia". Così, in una nota, il presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato Mauro Coltorti, del MoVimento 5 Stelle.

"È fondamentale proseguire con i voli umanitari e ragionare su come dare asilo ai rifugiati. I sindaci, Virginia Raggi in testa, hanno dato disponibilità per aprire dei percorsi in questo senso. Anche le Marche devono fare la loro parte. Le prospettive di emancipazione delle donne nell'Afghanistan dei talebani sono praticamente inesistenti. Ma non solo: sono fortemente a rischio tutte le persone che negli anni passati hanno in qualche modo collaborato con gli occidentali. Per questo è importante agire. Ora è il momento di aprire i cuori e non di voltarci dall'altra parte”.