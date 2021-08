Afghanistan: Bernardo, 'afgani vanno aiutati, sono amici che rischiano la vita'

19 agosto 2021 a

Milano, 19 ago. (Adnkronos) - "Gli afgani vanno accolti perché per 20 anni hanno collaborato con gli italiani. Vedere da medico e da uomo quelle persone che si attaccano agli aerei pur di partire è terribile". Lo sostiene Luca Bernardo, candidato a sindaco di Milano per il centrodestra, che sottolinea - nel suo intervento alla trasmissione 'Omnibus' su La7 - l'importanza dei corridoi umanitari.

"E' come quando il medico abbandona il paziente, noi abbiamo abbandonato persone che hanno lavorato con noi", spiega Bernardo che non esclude l'ipotesi di poter utilizzare spazi occupati abusivamente dei centri sociali milanesi per accoglierli. "Nessuno li vuol chiudere: loro vengono da profughi, da amici, da cittadini. Vanno aiutati, portati via dall'Afghanistan perché tutti rischiano la vita e non possiamo permetterlo perché gli afgani sono un popolo amico", conclude.