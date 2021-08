19 agosto 2021 a

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Bene Gualtieri e il suo programma. Finalmente una personalità adeguata al ruolo, una visione e idee nuove e vere per il riscatto di Roma. Non sarà semplice ma si può cambiare per vivere meglio e ridare alla Capitale il ruolo che le spetta nel mondo. L'alternativa al pantano è lui". Così Nicola Zingaretti su twitter.