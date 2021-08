Pd: Letta, 'tante richieste per pre-Agorà, colpito da partecipazione Nord'**

19 agosto 2021 a

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "La partecipazione non va in vacanza e, anche nel mese di agosto, prosegue la fase di rodaggio del percorso delle pre-Agorà democratiche che culminerà il primo settembre con il lancio definitivo della piattaforma digitale www.agorademocratiche.it". Si legge in una nota del Pd.

In agenda, nella seconda parte del mese, gli appuntamenti di Belluno domenica 22 agosto dedicato a montagne e aree interne, di Crema venerdì 27 agosto dedicato alla mobilità, di Milano domenica 29 agosto dedicato alle periferie e di Torino lunedì 30 agosto dedicato a sport e giovani. "Abbiamo ricevuto tante richieste. C'è voglia di impegnarsi e partecipare, le pre-Agorà sono uno straordinario strumento per rodare la formula di democrazia partecipativa e seminare il terreno per l'autunno", dice il segretario Enrico Letta.

"Sono colpito soprattutto dalle tante sollecitazioni che arrivano dal nord, da territori in cui in questi anni abbiamo fatto fatica a coinvolgere la società civile e a trasmettere l'immagine di un partito aperto e accogliente. Adesso tutti insieme dobbiamo lavorare per un centrosinistra largo, inclusivo, capace di dare risposte alle persone sulle questioni più urgenti. E, prima ancora, di ascoltarle”.