Valentino Rossi diventerà papà, fidanzata incinta: "E' una bimba"

(Adnkronos) - Valentino Rossi diventerà papà di una bambina. La sua fidanzata Francesca Sofia Novello è infatti in dolce attesa, come rivelato dallo stesso campione di Tavullia in un post su Twitter dove pubblica una sua foto vestito da dottore, che è anche il suo soprannome, mentre 'visita' la sua compagna. "Dopo un'attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina", annuncia Rossi, che ha da poco annunciato il suo ritiro dalla MotoGp al termine di questa stagione.