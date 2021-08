Giornalisti: Fratoianni, 'nuova interrogazione su iniziative a tutela Nello Scavo'

18 agosto 2021 a

a

a

Roma, 18 ago. (Adnkronos) - “Alla ripresa dei lavori parlamentari presenteremo una nuova interrogazione al governo per sapere quali iniziative ulteriori si intenda assumere a tutela del giornalista di Avvenire Nello Scavo, oggetto nelle settimane scorse di nuovi inquietanti messaggi intimidatori da parte di personaggi oscuri evidentemente collegati agli scafisti libici e alla cosiddetta guardia costiera libica. Ora ci si sono messi altri oscuri personaggi del sottobosco politico di Malta. Le inchieste dei giornalisti con la schiena diritta danno fastidio". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

“È per questo che gli apparati di sicurezza del nostro Paese - prosegue l'esponente della sinistra - devono andare fino in fondo nell'individuare chi minaccia e metterlo in condizione di non nuocere ulteriormente. A Scavo, come ad ogni giornalista minacciato nel nostro Paese, va - conclude Fratoianni - il nostro sostegno e la nostra solidarietà”.