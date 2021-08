Comunali: da domani in Lombardia par condicio fino a 18 ottobre

18 agosto 2021 a

Milano, 18 ago. (Adnkronos) - In vista delle prossime amministrative, che sono state fissate per domenica 3 e lunedì 4 ottobre con eventuale turno di ballottaggio per domenica 17 e lunedì 18 ottobre, scatta anche in Lombardia, da domani, la par condicio.

"La normativa vigente in materia di comunicazione istituzionale prevede che la stessa sia caratterizzata da messaggi impersonali e in stretta connessione con il compito istituzionale dell'amministratore. Per questo, da domani, giovedì 19 agosto, e fino a lunedì 18 ottobre 2021, la comunicazione dell'Agenzia di stampa Lombardia Notizie si atterrà a queste regole", spiega una nota.