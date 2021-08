Calcio: Roma, svelata la seconda maglia

18 agosto 2021 a

Roma, 18 ago. - (Adnkronos) - Svelata la seconda maglia che sarà indossata dalla Roma nella stagione che sta per cominciare, con debutto in occasione della trasferta di Conference League col Trabzonspor. E' ispirata a una divisa indossata tra il 1979 e il 1980, anni che hanno segnato l'inizio di uno dei capitoli di maggior successo nella storia del club. La maglia è prevalentemente bianca e il design è arricchito da inserti sui bordi delle maniche e sul retro del colletto in giallo, rosso e arancione, che celebrano i colori del club. L'atmosfera della Curva Sud e il 'mare' di sciarpe e bandiere giallorosse si riflette nella palette di colori dei dettagli della maglia. La divisa è completata da pantaloncini e calzettoni in toni coordinati, mentre una engineered body map è inclusa sul retro per la ventilazione e l'assorbimento dell'umidità.