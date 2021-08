Afghanistan, Ghani: "Via a mani vuote, tornerò per combattere"

18 agosto 2021 a

(Adnkronos) - "Sono negli Emirati Arabi Uniti. Mi sto attualmente consultando per tornare in Afghanistan e combattere per la sovranità dell'Afghanistan. Tornerò presto". Lo ha detto l'ex presidente afghano Ashraf Ghani in un video messaggio, prima dichiarazione pubblica da quando domenica scorsa è fuggito da Kabul poi presa dai talebani.

Sono "senza fondamento" le accuse secondo cui avrebbe lasciato il Paese portando via con sé decine di milioni di dollari, ha detto Ghani, assicurando di aver lasciato il Paese "a mani vuote".