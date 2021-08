18 agosto 2021 a

a

a

Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "I corridoi umanitari servono per dare aiuto a chi in questo momento è in serio pericolo. Come si può solo pensare di poter dividere uomini e donne in difficoltà. Non è il momento degli spot politici. Tocca darsi da fare rapidamente come Paese per tendere una mano a queste persone". Così Teresa Bellanova di Iv su twitter a proposito delle affermazioni di Matteo Salvini.