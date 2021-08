Milano: coppia di anziani trovati morti in casa, no segni violenza, si attende autopsia

17 agosto 2021 a

Milano, 17 ago. (Adnkronos) - Questo pomeriggio, a Milano, su segnalazione al 112, i carabinieri della compagnia Porta Magenta, insieme a personale del 118 e dei vigili del fuoco, sono intervenuti in un 'abitazione in via Lopez, trovando due corpi senza vita di "due anziani coniugi": della donna di 81 anni e del 73enne "non si avevano notizie da alcuni giorni".

L'appartamento era in ordine e chiuso dall'interno con le chiavi inserite nella serratura. Il personale medico intervenuto e il medico legale "non hanno rilevato, a una prima ispezione, la presenza di segni di violenza sui corpi", entrambi "già affetti da diverse patologie debilitanti", spiegano gli investigatori.

Sono in corso indagini e rilievi a cura di personale del Nucleo investigativo di Milano mentre le salme, in attesa dell'autopsia, sono a disposizione dell'autorità giudiziaria.