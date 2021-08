17 agosto 2021 a

Roma, 17 ago. Adnkronos) - "Quindi nessuna nostalgia per nessun regime né il fascismo né il comunismo" e "quel parco a Latina è stato per decenni intitolato al fratello di Mussolini, quindi non è nulla di nuovo ma non ci interessa il ritorno al passato. Siamo nel 2021, diritti e libertà non si toccano". Così Matteo Salvini a Radio24 sulla vicenda che convolge il sottosegretario leghista Claudio Durigon.