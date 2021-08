Cossiga: 30 anni fa messaggio a Camere, riforme per democrazia compiuta e governante (5)

17 agosto 2021 a

(Adnkronos) - "Ma nessuna riforma istituzionale -metteva in guardia il Capo dello Stato- ha mai da sola risolto i problemi di una società: a questo fine, è necessario l'impegno della società stessa, a tutti i livelli: le istituzioni sono uno strumento non sufficiente senza una aperta volontà politica e civile; ma sono uno strumento necessario che deve essere adeguato allo scopo".

"Una sola opera di ingegneria costituzionale, infatti, per quanto avveduta, intelligente e lungimirante, non molto potrebbe ai fini di un mutamento profondo del modo di essere e di operare di uno Stato moderno, se non si combinasse con una reale metanoia del modo di fare politica, che coinvolga partiti, movimenti, cittadini, gruppi, ed insieme rinnovi concezioni, mentalità ed abitudini".

"In una società politica moderna, complessa, aperta, dinamica, liberale come la nostra, metanoia della politica e riformismo istituzionale debbono essere momenti distinti ma sinergici di un'unica ed autentica rivoluzione democratica. Ed è questa l'epoca per questa rivoluzione democratica del nostro Paese".