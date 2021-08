17 agosto 2021 a

Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - La Roma perde Chris Smalling per il match contro il Trabzonspor di giovedì prossimo, andata del playoff di Conference League. Il 31enne difensore inglese ha riportato in allenamento una lesione al flessore della coscia sinistra e verrà valutato giorno per giorno.