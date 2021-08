Afghanistan: Nencini, 'salvare chi ha collaborato con noi, impresa possibile'

17 agosto 2021 a

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - “Salvare almeno chi ha collaborato con noi, chi si è schierato rischiando la vita, chi ha combattuto per aprire una scuola, un ospedale. Churchill riportò a casa un esercito ottanta anni fa con i tedeschi alle costole. Non posso credere che non si riescano a mettere in salvo alcune centinaia di donne e di uomini dalla vendetta dei Talebani”. Lo scrive un post su Facebook il senatore del Psi Riccardo Nencini.