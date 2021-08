Afghanistan: Nardella a Salvini, 'no a cinismo politico, pronti ad accogliere profughi'

17 agosto 2021 a

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Firenze, città aperta, è pronta a fare la sua parte di fronte al dramma umanitario che si sta consumando in Afghanistan nella totale e colpevole indifferenza dell'occidente. Accoglieremo le donne e i profughi che riusciranno a fuggire da Kabul e dalla violenza dei Talebani". Lo scrive il sindaco di Firenze, Dario Nardella, su twitter.

"Tutti i sindaci senza distinzione politica si sono detti pronti ad accogliere donne e profughi in fuga da morte certa in Afghanistan. Ma Salvini risponde 'non se ne parla'. Non permettiamo al cinismo politico di alimentare un dramma umanitario di cui anche noi siamo responsabili", aggiunge.