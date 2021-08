Afghanistan: Marcucci, 'Ue trovi posizione comune, G20 occasione riscatto'

17 agosto 2021 a

a

a

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - “Ora è il momento di aiutare. I corridoi umanitari chiesti da molti sindaci per sostenere la popolazione afgana in fuga, vanno fatti. Poi il Governo dovrà venire in Parlamento a riferire e ad ascoltare i gruppi parlamentari”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il senatore Pd Andrea Marcucci.

“È chiaro che l'Europa unita in questo momento deve avere con forza la stessa posizione- continua- anche nei confronti dell'alleato americano e non abbandonare le donne afgane, che sono quelle che rischiano di pagare il prezzo più alto. Il regime talebano è un pericolo per tutto l'Occidente".

"L'occasione di riscatto è certamente il G20 che si terrà a Roma a fine ottobre. Intanto un plauso al Ministro Guerini, che senza fanfare, ha organizzato velocemente il rientro da Kabul del personale diplomatico e degli italiani residenti in quel paese. Sottolineo soltanto una stortura nel dibattito di queste ore: non si può condannare l'intervento militare del 2001 ed accusare ora l'Occidente di aver lasciato quel Paese”.