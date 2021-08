17 agosto 2021 a

Siena, 17 ago. (Adnkronos) - "A me non è piaciuto il discorso che ha fatto Biden ieri sera. Sono un grande estimatore del Presidente americano, ma francamente le sue parole di ieri sera le ho trovare totalmente inadeguate rispetto alla gravità della situazione". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso di una serie di iniziative elettorali in provincia di Siena.