Milano: Comune, conclusi lavori contro allagamenti sottopasso in Comasina

16 agosto 2021

Milano, 16 ago. (Adnkronos) - Si sono conclusi i lavori per il potenziamento del sistema di gestione, raccolta e sistemazione delle acque piovane del sottopasso veicolare di viale Rubicone all'ingresso del territorio comunale, nel quartiere Comasina a Milano. Lo rende noto il Comune. Il sottopasso era stato oggetto di chiusure prolungate a causa di allagamenti in occasione dei forti temporali.

"Le precipitazioni sempre più intense e repentine ci inducono a porre molta più attenzione e a investire di più sulle strutture di drenaggio per renderle adeguate, sicure e capaci di rispondere al mutato contesto meteorologico" dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e Lavori pubblici.

"Con questi lavori la situazione è sicuramente migliorata e si potrà evitare di chiudere il sottopasso, salvaguardando la sicurezza di chi lo utilizza e senza mettere in difficoltà la viabilità nel quartiere. A completamento delle opere, gli interventi di manutenzione di MM hanno riguardato anche il sottopasso di Rubicone-Fermi sotto via Vincenzo da Seregno e il sottopasso parallelo di via Astesani-Comasina", aggiunge. I lavori di MM Servizi idrici integrati erano iniziati in autunno con una prima fase che ha permesso di potenziare il collegamento idraulico tra il sistema di drenaggio delle acque meteoriche all'interno del sottopasso e la vasca di raccolta e pompaggio posta a 8 metri sotto il livello di superficie nella vicina area verde.