Milano, 16 ago. (Adnkronos) - Un motociclista di 31 anni, C.M., è morto questa mattina alle 9.30 sull'autostrada A4, all'altezza di Desenzano del Garda (Brescia) dopo essersi scontrato con un'automobile. L'autista dell'auto, 46 anni, da solo, ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre per il ragazzo non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso e il 118 di Verona.