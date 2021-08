Covid: 43 nuovi casi nel Milanese, 0 in provincia di Sondrio

16 agosto 2021 a

a

a

Milano 16 ago. (Adnkronos) - Sono 43 i nuovi casi di Covid-19 nel territorio metropolitano di Milano, di cui 12 nella città capoluogo. Segue la provincia di Varese con 38 nuovi casi. Incremento inferiore negli altri territori della Lombardia: i nuovi positivi sono 10 in provincia di Mantova, 9 a Monza e Brianza, 8 a Lecco, 6 a Pavia, 4 a Bergamo, 3 a Como, 2 a Brescia, 1 a Cremona e Lodi, mentre non si registrano nuovi contagi in provincia di Sondrio.