Como: parrucchiere viola norme anti Covid e sicurezza, multa da 80mila euro

16 agosto 2021

Milano, 16 ago. (Adnkronos) - Sanzioni e chiusura di cinque giorni per un negozio di parrucchieri a Cabiate, comune in provincia di Como, che non ha rispettato le norme anti-contagio previste per arginare il Covid-19.

I carabinieri di Mariano Comense, del Nucleo carabinieri Ispettorato lavoro di Como e personale dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Como, hanno riscontrato "molteplici violazioni legate all'omissione di informazioni sui rischi anti-contagio e sul comportamento da mantenere al personale impiegato nonché ai clienti, sulle modalità di accesso, le precauzioni igieniche personali, il distanziamento, la misurazione della temperatura al personale impiegato non essendo presente apposito registro aggiornato e l'omissione di idonea cartellonistica informativa".

Il titolare dell'attività è stato denunciato per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro - avendo "omesso la nomina di un medico competente, la verifica di idoneità al lavoro dei dipendenti" non aver effettuato corsi di formazione, di primo soccorso e antincendio - e viste le violazioni accertate è stato sanziono per un totale di 81.261 euro e la chiusura provvisoria di 5 giorni.