Calcio: Pelé ricorda Muller, 'ci lascia una stella, è una stretta al cuore'

Roma, 16 ago. - (Adnkronos) - "E' un giorno triste per chiunque ami lo sport. Quando una stella così brillante come Gerd ci lascia, è impossibile non sentire una stretta al cuore". Pelé ricorda così su Instagram Gerd Muller scomparso ieri all'età di 75 anni. "Lui era un idolo assoluto per chiunque ami il calcio. Muller è stato il leader del calcio tedesco. E' stato uno dei migliori attaccanti che io abbia mai visto giocare e un grande essere umano. Il suo nome verrà ricordato per sempre", aggiunge 'O Rey'.