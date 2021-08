Calcio: Laporta, 'dopo Piqué ridurremo altri ingaggi, risposta giocatori sorprendente'

16 agosto 2021 a

Barcellona, 16 ago. (Adnkronos) - "In questo momento stiamo lavorando su questo tema della riduzione dei salari. I calciatori hanno uno stipendio fisso e alcuni bonus. La riduzione di Piqué è stata necessaria, ci ha permesso di iscrivere i nuovi alle liste. Negli altri casi stiamo vedendo di postporre il pagamento degli stipendi o di ridurre i bonus". Così il presidente del Barcellona, Joan Laporta, nel corso di una conferenza stampa convocata per spiegare la critica situazione finanziaria del club blaugrana. "C'era già stata una decurtazione per la situazione Covid, ne abbiamo richiesto un'altra e la risposta dei giocatori è stata sorprendente", aggiunge Laporta.