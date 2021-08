Agrigento: omicidio Lupo, notte di interrogatori a Favara

16 agosto 2021 a

a

a

Palermo, 16 ago. (Adnkronos) - Notte di interrogatori a Favara (Agrigento), dove i Carabinieri hanno ascoltato diverse persone nell'ambito dell'indagine sull'omicidio avvenuto ieri pomeriggio in un bar del centro. La vittima è l'ex presidente del consiglio comunale Salvatore Lupo. Sembra che a uccidere Lupo, che in passato ha avuto dei guai giudiziari, sia stato un killer solitario, che ha sparato almeno 3 colpi di pistola in testa all'uomo. Gli investigatori hanno ascoltato anche il barista ma sembra che l'uomo, sotto choc, non abbia fornito indicazioni sull'avvenuto.