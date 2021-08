Afghanistan: Toti, 'avremmo dovuto combattere per nostri valori, Usa, Ue e Nato battano colpo'

16 agosto 2021 a

Roma, 16 ago. (Adnkronos) - “La ritirata dall'Afghanistan ha assunto le dimensioni di una vera e propria inversione di rotta. Una fuga senza dignità, con l'aggravante dell'abbandono di molte persone che con l'Occidente avevano collaborato e che nei nostri valori avevano creduto". Così Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, su Fb.

"Non avremmo dovuto combattere per Kabul, avremmo dovuto restare e combattere proprio per i nostri valori: uguaglianza tra donne e uomini, diritto a una adeguata formazione, libertà di culto e di scienza, insomma il diritto alla democrazia. Questi valori o valgono ovunque o non valgono da nessuna parte. Perché nel mondo oggi ci sono donne che non sono più sicure che verrà impedito a qualcuno di costringerle a indossare un burqa o a sposare una persona che non vogliano".

"E ancora più grottesche suonano le parole di tanti politici che ascolto in tv parlare di proteggere i diritti degli afghani mentre gli aerei decollano, abbandonandoli a terra. Se gli Stati Uniti, l'Unione Europea, la Nato esistono ancora battano un colpo, con il coraggio e la determinazione necessarie. Oppure tacciano per sempre perché avranno perso ogni credibilità e francamente anche un po' di dignità”.