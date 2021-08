16 agosto 2021 a

Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "Mi pare evidente che #Biden parla a nuora perché suocera intenda. L'America non può e non vuole essere più il gendarme del mondo. Ed è un messaggio chiaro anche all'Europa: è l'ora anche per voi di diventare adulti. Ex malo bonum. #Afghanistan". Lo scrive Arturo Scotto di Articolo Uno su twitter.