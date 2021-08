16 agosto 2021 a

Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "Dopo il disastro dovuto al ritiro delle truppe a guida USA in Afghanistan ci sia discussione seria sui rischi del terrorismo. Matteo Renzi ha proposto sia fatta durante G20 di Roma. Non vuol dire cambiare agenda ma integrarla con un'emergenza che non può lasciare indifferenti". Così Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, su twitter.