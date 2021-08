Afghanistan: Krugman, 'abbiamo tradito molte persone, Biden avrebbe dovuto fare meglio'

16 agosto 2021 a

a

a

Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "Non è il mio settore, grazie a Dio. Ma ovviamente sto seguendo il disastro in Afghanistan e mi vergogno per l'incapacità dell'America di fornire una via d'uscita agli afghani che si fidavano di noi". Ad affermarlo è l'economista e premio Nobel per l'economia, Paul Krugman commentando la situazione in Afghanistan. "Questa guerra - sottolinea l'economista statunitense in un tweet - è stata probabilmente persa nel lontano 2002, quando Bush ha dirottato le risorse e l'attenzione sull'Iraq, se mai fosse stato possibile vincerla. Forse non lo era. E gli Stati Uniti e i cittadini americani non erano disposti a sostenere una guerra per sempre. Ma abbiamo tradito molte persone nel modo in cui ce ne siamo andati. Potrei e direi che vedremmo le stesse scene se Donald Trump fosse ancora nella Casa Bianca; ma Joe Biden avrebbe dovuto fare meglio", sottolinea ancora Krugman.