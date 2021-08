16 agosto 2021 a

Roma, 16 ago. (Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti parlamentari, si andrebbe verso una riunione congiunta delle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato per l'audizione, la prossima settimana, dei ministri Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini, sulla situazione in Afghanistan. Questa sarebbe la richiesta avanzata da alcuni gruppi in queste ore.