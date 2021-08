15 agosto 2021 a

Budapest, 15 ago. (Adnkronos/Dpa) - Otto persone sono morte e altri passeggeri sono rimasti feriti in un grave incidente di autobus avvenuto domenica mattina in Ungheria. Secondo la polizia, l'autobus, che trasportava passeggeri ungheresi, è uscito dall'autostrada M7 che collega Budapest con il lago Balaton per motivi ancora poco chiari e si è ribaltato. Due persone sono rimaste gravemente ferite e altre 46 sono rimaste leggermente ferite.