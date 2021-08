Migranti: Lamorgese, 'ho scelto di venire a Palermo perché ho voluto metterci la faccia'

15 agosto 2021 a

Palermo, 15 ago. (Adnkronos) - "Ho scelto di venire a Palermo per il Comitato nazionale per l'Ordine e la Sicurezza pensando che era il periodo più intenso di flussi migratori. Non mi sono voluta nascondere e ho voluto metterci la faccia. Ho ritenuto di essere vicina a una terra che come primo approdo flussi merita rispetto e un ringraziamento per le attività che i sindaci si trovano ad affrontare". Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese incontrando la stampa a Palermo.